При наличии доказательств, что беспорядки в Новых Санжарах были спровоцированы, виновные должны понести наказание - Разумков

Если подтвердится, что сопротивление жителей Новых Санжар при встрече эвакуированных украинских граждан из Уханя были спровоцированы, то виновные должны быть наказаны, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Есть разная информация: и о том, что (ситуация - ИФ) спровоцирована, частично, полностью. Я думаю, что именно сотрудники правоохранительных органов должны разобраться, дать оценку и, если будет подтверждены такие факты, виновные должны понести наказание”, - сказал Разумков в эфире телеканала “Интер” вечером в пятницу.

Он подчеркнул, что если это была манипуляция, осуществленная теми или иными политическими силами, то это говорит о том, что нет ничего святого ради получения каких-то политических дивидендов.

“Это событие очень негативно повлияло, и мы это видим в СМИ мирового уровня. И, к сожалению, мы видим, как этим сегодня пользуется Российская Федерация”, - отметил Разумков.