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21:06 21.02.2020

В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов -СМИ

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В Италии подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, изолированы 10 населенных пунктов -СМИ

Анализы у не менее 16 человек дали в пятницу положительные результаты на наличие остроинфекционного коронавируса вируса Covid-19 в Италии, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Издание отмечает, что заражение 14 человек подтверждено в населенном пункте Кодоньо в провинции Ломбардия на севере стране, еще два случая заражения зафиксированы в городе Падуя в регионе Венето.

В связи с выявлением случаев заражения режим обязательного карантина введен для 250 человек, контактировавших с заболевшими.

Кроме того, изолированы десять сопредельных населенных пунктов, общее число жителей которых - примерно 40 тыс. человек.

По распоряжению местных властей закрыты все общественные учреждения.

Первый случай заражения в Италии был отмечен в Италии у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.

Теги: #италия #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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