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20:57 21.02.2020

Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

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Зеленский заверил, что в Новых Санжарах подготовлены все безопасные условия для пребывания в обсервации эвакуированных из Уханя граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть подготовила безопасные условия пребывания в обсервации в санатории в Новых Санжарах эвакуированных из китайского Уханя граждан страны.

"Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию граждан из Китая. Это будет двухнедельный срок усиленного медицинского наблюдения. Все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Пока никто не имеет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры", - сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский отметил, что в пятницу будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты тестов будут сообщены в ближайшее время, как только будут готовы.

"Ситуация стабильная и контролируемая. А потому, дорогие украинцы, в следующие две недели мы должны с честью пройти это испытание на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помним, что самый страшный вирус - это вирус ненависти. Его симптомы сразу заметны. В какой-то момент ты забываешь, что ты человек, а рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю всем нам крепкого иммунитета от этого вируса. И от всех остальных", - подчеркнул он.

Теги: #условия #зеленский #новые_санжары
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