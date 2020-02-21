Китайское антидопинговое агентство возобновляет работу после паузы из-за коронавируса - WADA

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) возобновляет полноценную деятельность после паузы из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает, что Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) на текущей недели возобновит проведение тестов спортсменов после временного приостановления своей деятельности на материковой части Китая 3 февраля из-за коронавируса, также известного как Covid-19", - говорится в сообщении

"WADA внимательно следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с CHINADA, чтобы поддерживать целостность антидопинговой программы в Китае", - отмечается там же.

"CHINADA сообщила, что на этой неделе она будет возобновлять тестирование в Китае на поэтапной основе. Приоритет будет отдан тестированию элитных спортсменов, выступающих в видах спорта повышенной категории", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для специалистов CHINADA разработаны дополнительные рекомендации и меры предосторожности, чтобы минимизировать риск их заражения.

"CHINADA будет постепенно расширять область тестирования, основываясь на прогрессе китайской профилактики эпидемий и борьбы с ними, а также отслеживая местонахождение китайских спортсменов для поддержания целостности системы допинг-контроля", - заявляет пресс-служба WADA.

Подчеркивается, что CHINADA не прекращало тестирование китайских спортсменов, тренирующихся и участвующих в соревнованиях за пределами Китая.

"В январе 2020 года CHINADA взяла более 1200 анализов, включая 114 образцов мочи и 80 образцов крови китайских спортсменов, обучающихся за рубежом. Планируется собрать еще 165 образцов мочи и 113 образцов крови в феврале в семи странах и девяти видах олимпийских видов спорта", - сообщает WADA.

Отмечается, что для помощи CHINADA за пределами Китая, WADA обратилось ко всем международным федерациям и национальным антидопинговым организациям с призывом поддержать дальнейшие усилия по тестированию китайских спортсменов, соревнующихся или тренирующихся за пределами Китая.