"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Футбольный клуб "Шахтер" заявил о готовности отправить клубный самолет для эвакуации оставшихся в Китае украинцев, сообщает пресс-служба "Шахтера" со ссылкой на капитана клуба Андрея Пятова.

"После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю (украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки – ИФ) и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", - сказал Пятов.

Кроме того, капитан "Шахтера" сообщил, что клуб готов все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые будут находиться 14 дней на карантине в Новых Санжарах.