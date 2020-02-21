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20:31 21.02.2020

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

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"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Футбольный клуб "Шахтер" заявил о готовности отправить клубный самолет для эвакуации оставшихся в Китае украинцев, сообщает пресс-служба "Шахтера" со ссылкой на капитана клуба Андрея Пятова.

"После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю (украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки – ИФ) и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами", - сказал Пятов.

Кроме того, капитан "Шахтера" сообщил, что клуб готов все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для эвакуированных, которые будут находиться 14 дней на карантине в Новых Санжарах.

Теги: #эвакуированные #самолет #шахтер
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