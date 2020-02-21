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20:16 21.02.2020

Арбитражный трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе - МИД Украины

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Арбитражный трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе - МИД Украины

Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России и рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанных с нарушением РФ конвенции в Керченском проливе и Азовское море, сообщило министерство иностранных дел Украины.

"Трибунал отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море", - говорится в комментарии МИД Украины в пятницу.

В МИД подчеркнули, что начиная с 2014 года, Россия препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа, Россия также пренебрегала охраной окружающей среды и наносила вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захвата украинских буровых установок.

В МИД подчеркнули, что своим решением Трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе.

"Трибунал согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок суд в Азовское море, которые наносят ущерб международному судоходству", - подчеркнули в министерстве.

Однако Трибунал пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом. В то же время, Трибунал четко определил, что признание им наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса.

"Таким образом, решение Трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус относительно непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и не поддерживает требование России о суверенитете. Сегодняшнее решение является прямым отрицанием позиции России, что ее односторонние действия защищены от юридических обжалований", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве отметили, что теперь Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу.

В соответствии с Правилами процедуры, Решение Арбитражного Трибунала будет обнародовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения о наличии в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

Как сообщалось, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный арбитражный трибунал свои возражения о наличии у него юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Теги: #арбитражный_суд #азов #мид
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