Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из китайского Уханя граждан страны должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский указал, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало подробно разбираться во вчерашней ситуации.

"Все фото и теле-камеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - отметил он.

Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашей достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.

Президент указал, напоминая слова из государственного гимна Украины, что казацкий род – это "мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих".

"В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. А потому, поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что история с короновирусом и возвращением украинских граждан – это очередной экзамен для общества и нации, чтобы получить ответы на жизненно важные вопросы: "Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно".

Президент заявил, что власть меняет отношение государства к гражданину, а он давал присягу и поклялся всеми делами заботиться о благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, действовать в интересах всех соотечественников. "Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. Неважно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса", - пояснил он.

Зеленский отметил, что когда-то навязывали идеологию, основанную на принципе "незаменимых нет". "Это всё в далеком прошлом. Для нас каждый украинец – незаменим", - подчеркнул он.