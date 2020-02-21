События

20:09 21.02.2020

Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

3 мин читать
Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из китайского Уханя граждан страны должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский указал, что не только правоохранительные органы, но и само общество начало подробно разбираться во вчерашней ситуации.

"Все фото и теле-камеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - отметил он.

Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашей достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.

Президент указал, напоминая слова из государственного гимна Украины, что казацкий род – это "мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих".

"В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. А потому, поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что история с короновирусом и возвращением украинских граждан – это очередной экзамен для общества и нации, чтобы получить ответы на жизненно важные вопросы: "Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно".

Президент заявил, что власть меняет отношение государства к гражданину, а он давал присягу и поклялся всеми делами заботиться о благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, действовать в интересах всех соотечественников. "Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. Неважно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса", - пояснил он.

Зеленский отметил, что когда-то навязывали идеологию, основанную на принципе "незаменимых нет". "Это всё в далеком прошлом. Для нас каждый украинец – незаменим", - подчеркнул он.

 

Теги: #эвакуированные #зеленский #ухань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 21.02.2020
"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

20:09 21.02.2020
Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

14:30 21.02.2020
Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

13:56 21.02.2020
Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

08:10 21.02.2020
Зеленский пообещал украинке Зинченко, которая осталась в Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой

Зеленский пообещал украинке Зинченко, которая осталась в Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой

19:56 20.02.2020
Автоколонна с эвакуированными из Уханя людьми въехала на территорию санатория Нацгвардии в Новых Санжарах

Автоколонна с эвакуированными из Уханя людьми въехала на территорию санатория Нацгвардии в Новых Санжарах

17:48 20.02.2020
Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

11:13 20.02.2020
Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

Зеленский: коронавирус в Украину не попадет, приняты беспрецедентные меры безопасности

09:52 20.02.2020
Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

23:08 19.02.2020
Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

Троих украинцев китайские медики не допустили на борт самолета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Арбитражный трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе - МИД Украины

Министр экономики допускает выделение Минагро в отдельное министерство после окончания земельной реформы

В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

Правоохранители провели обыск в здании ГП "Укроборонсервис"

Анна Новосад на STEM is FEM рассказала, почему девушкам стоит обращать внимание на STEM-специальности

Пристайко 24-25 февраля в Женеве примет участие в работе 43-й сессии Совета ООН по правам человека

Адвокат Головань о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР: власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну

"Укрзализныця" начала конкурс по выбору главы правления

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА