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20:09 21.02.2020

Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

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Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

Фонд Рината Ахметова направит эвакуированным из Китая, которые находятся пгт Новые Санжары Полтавской области, предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба Фонда.

"Определение потребностей в части медицинского обеспечения Фонд координирует с Центром общественного здоровья МОЗ Украины. Так, Фонд Рината Ахметова готов обеспечить людей, которые две недели будут находиться в обсервации в Новых Санжарах, тестами для выявления короновируса, а врачей и персонал - одноразовыми защитными медицинскими костюмами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что информацию о том, что необходимо эвакуированным, Фонд также получает непосредственно с места события - из санатория "Новые Санжары". Кроме того, среди изолированных находится корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов - единственный журналист, который сопровождал в полете эвакуированных из Китая и сейчас живет с ними в зоне карантина.

"В ближайшее время в Новые Санжары мы доставим пледы, средства личной гигиены и одежду", - сказала директор программ Фонда Ирина Блажан.

Фонд организует линию психологической помощи, куда смогут обращаться наши сограждане, находящиеся в зоне обсервации, и их родственники по номеру 0800509001.

"В оказании помощи эвакуированным из Китая согражданам Фонд объединил усилия с ФК «Шахтер", - сказано в сообщении.

Теги: #эвакуированные #помощь #фонд_ахметова
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