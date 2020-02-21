События

19:23 21.02.2020

Пристайко 24-25 февраля в Женеве примет участие в работе 43-й сессии Совета ООН по правам человека

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Пристайко 24-25 февраля в Женеве примет участие в работе 43-й сессии Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 24-25 февраля будет находиться в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"24-25 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека. Предполагается выступление Вадима Пристайко на заседании Совета, встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

Также в рамках визита Пристако примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушению прав человека.

"Ожидается, что участие в мероприятии примут бывшие политические заключенные Кремля Владимир Балух и Эдем Бекиров", - добавили в ведомстве.

Теги: #пристайко #женева #оон #мид
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