Адвокат Головань о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР: власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну

Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань называет решение суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР попыткой власти отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан.

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседании, как этого требует ст.482-2 УПК Украины, нарушив территориальную подсудность, то есть решение является очевидно неправосудным", - приводит слова Голованя пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Адвокат считает, что подобную спешку и пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента.

"В очередной раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежкой за Порошенко со стороны действующей власти", - подчеркнул Головань.

Он добавил, что такие действия в отношении Порошенко - попытка власти отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине.

"Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности", - сообщил Головань.

Ранее в сети появились скан-копии решений Печерского районного суда Киева о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР, расположенный в Киеве по ул.Петлюры, 15.

В частности, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал на своем телеграм-канале в пятницу скан-копии двух таких документов.

Согласно первому, следственная судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова определила удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323а ГБР на 14:00 28 февраля 2020 года. Согласно второму, следственный судья того же суда Сергей Вовк постановил удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323 в ГБР на 14:00 6 марта 2020 года.

Исполнение вышеуказанных определения и постановления о приводе поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Обжалованию они не подлежат.