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19:03 21.02.2020

"Укрзализныця" начала конкурс по выбору главы правления

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"Укрзализныця" начала конкурс по выбору главы правления

Набсовет АО "Укрзализныця" объявил о проведении открытого отбора кандидатов на должность председателя правления компании, говорится в сообщении ж/д оператора.

Ключевые цели должности: обеспечить эффективность, производительность и своевременность железнодорожного транспорта и логистических услуг для экономики и граждан; повысить эффективность организации бизнеса, уровень прозрачности, открытости и качества стандартов управления; подготовить компанию к работе на либерализованном рынке услуг железнодорожных перевозок.

Кандидат на должность председателя правления должен иметь не менее трёх лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве исполнительного директора уровня С (генеральный директор, президент, председатель правления, С-1 - EVP); опыт работы на уровне руководителя крупной железнодорожной компании с ежегодным грузовым перевозкам не менее 20 млрд ткм или крупной транспортной компании с ежегодным оборотом не менее $1 млрд.

Во избежание сомнений, кандидаты без отраслевого опыта, но с исключительным опытом лидерства и трансформационными успехами также приглашаются к участию.

Приветствуется успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, стартапы в новых странах, слияния / поглощения), а также опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более $100 млн и опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства.

Кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях.

Кандидат должен иметь навыки переговоров на высоком уровне, в том числе на правительственном, международном и деловом уровне, владеть украинским и/или русским языками (и быть способным выучить украинский через полгода после назначения). Свободное владение английским деловым языком является существенным преимуществом.

В компании также подчеркнули, что будут придерживаться политики гендерного разнообразия.

Помимо этого отмечается, что председатель правления не может занимать позицию советника или члена наблюдательного совета или схожей позиции в любых предприятиях вне "Укрзализныци".

Для участия в открытом отборе кандидат должен направить необходимый пакет документов, на английском и / или украинском языке компании Boyden Global Executive Search (ООО Бойден Украина) до 17:00 по киевскому времени 16 марта 2020 года.

"Укрзализныця" - государственное предприятие железнодорожного транспорта Украины, которое является монополистом и контролирует большую часть железнодорожного транспорта в стране. Общая длина пути составляет более 19 тыс. км, "Укрзализныця" занимает шестое место среди железнодорожных пассажирских перевозчиков в мире и является седьмым крупнейшим грузовым перевозчиком мира.

В настоящее время компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта Украины.

Теги: #укрзализныця #конкурс #глава
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