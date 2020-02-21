Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования в пятницу 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

Так, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи н.п. Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, Пески.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям: рядом с н.п. Орехово, Луганское, Травневое, Новотошковское.

"Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.