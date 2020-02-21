События

18:50 21.02.2020

Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

1 мин читать
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования в пятницу 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

Так, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи н.п. Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, Пески.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям: рядом с н.п. Орехово, Луганское, Травневое, Новотошковское.

"Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 21.02.2020
Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции с полуночи

07:25 21.02.2020
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

19:12 20.02.2020
Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, без потерь – штаб ООС

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, без потерь – штаб ООС

17:32 20.02.2020
Боевики вернули Украине тело военнослужащего, погибшего в результате атаки 18 февраля в Луганской области

Боевики вернули Украине тело военнослужащего, погибшего в результате атаки 18 февраля в Луганской области

16:54 20.02.2020
В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

16:22 20.02.2020
Возвращение тела погибшего 18 февраля украинского бойца стало результатом диалога сторон в рабочей группе ТКГ – Кузнецов

Возвращение тела погибшего 18 февраля украинского бойца стало результатом диалога сторон в рабочей группе ТКГ – Кузнецов

07:12 20.02.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военныйм

15:26 19.02.2020
Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

14:56 19.02.2020
Комитет Рады по нацбезопасности решил закрыть для прессы заседание по вчерашней атаке боевиков на Луганщине

Комитет Рады по нацбезопасности решил закрыть для прессы заседание по вчерашней атаке боевиков на Луганщине

13:39 19.02.2020
Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву - Пристайко

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

ПОСЛЕДНЕЕ

"Шахтер" готов отправить в Китай клубный самолет для эвакуации украинцев - Пятов

Арбитражный трибунал отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе - МИД Украины

Зеленский считает, что виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину украинцев из Уханя должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов страны

Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

Министр экономики допускает выделение Минагро в отдельное министерство после окончания земельной реформы

В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

Правоохранители провели обыск в здании ГП "Укроборонсервис"

Анна Новосад на STEM is FEM рассказала, почему девушкам стоит обращать внимание на STEM-специальности

Пристайко 24-25 февраля в Женеве примет участие в работе 43-й сессии Совета ООН по правам человека

Адвокат Головань о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР: власть отвлекает внимание от неспособности защищать страну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА