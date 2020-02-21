События

18:13 21.02.2020

В Прилуках полиция устанавливает обстоятельства смерти 5-летнего мальчика, которого нашли повешенным

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В Прилуках полиция устанавливает обстоятельства смерти 5-летнего мальчика, которого нашли повешенным

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 5-летнего мальчика, которого нашли повешенным в одном из сел Прилуцкого района, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Вечером 19 февраля в дежурную часть Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение, что в одном из сел района нашли повешенным несовершеннолетнего мальчика", - говорится в сообщении.

Так, во время проверки полицейские установили, что 5-летнего ребенка без признаков жизни обнаружили во дворе частного дома около 18:00.

"Тело мальчика обнаружила мать и сразу вызвала медиков. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Мать объяснила полицейским, что сын вышел на улицу, а через некоторое время его нашли повешенным", - отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Продолжается досудебное расследование.

Теги: #прилуки #смерть
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