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17:35 21.02.2020

Эрдоган подтвердил присутствие в Ливии бойцов сирийской оппозиции

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Эрдоган подтвердил присутствие в Ливии бойцов сирийской оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу впервые признал, что в Ливии наряду с турецкими военными находятся бойцы из союзных Анкаре сирийских отрядов оппозиции, сообщают западные СМИ.

"Турция присутствует там (в Ливии - ИФ) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из "Сирийской национальной армии", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

В Ливии Анкара оказывает содействие главе признанного ООН правительства национального согласия Файезу Сараджу.

В конце 2019 года агентство ЭФЭ сообщило, что поддерживаемые Анкарой повстанческие силы в Сирии открыли центры вербовки желающих отправиться воевать в Ливию. По данным агентства, в центры по набору бойцов приходили десятки людей, которым обещали платить от $1,8 тыс. до $2 тыс. в месяц.

Затем агентство Associated Press (АP) сообщало со ссылкой на источники, что часть боевиков из Сирии, отправляемых Турцией в Ливию для поддержки признанного ООН ливийского правительства, была связана с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Источники агентства в командовании ливийских военизированных формирований в Триполи рассказали, что Турция перебросила к ним в подкрепление более 4 тыс. иностранных бойцов. По словам собеседников АP, десятки этих иностранцев так или иначе связаны с экстремистами.

Очевидцы, близкие к сирийской оппозиции, рассказали агентству, что, по их данным, в Ливии находятся минимум 130 бывших боевиков ИГ и "Аль-Каиды", направленных Турцией.

В настоящий момент в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

Накануне в Женеве в формате "5+5" возобновились переговоры по урегулированию ливийского конфликта.

Теги: #сирия #турция #эрдоган #ливия
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