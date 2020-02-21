ГБР провело 30 обысков в помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской обл. из-за исчезновения автомобилей со спецплощадок на 7 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства исчезновения транспортных средств на сумму более 7 млн грн со специальных площадок Главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, сотрудники ГУ Нацполиции в Ривненской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и были признаны вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн грн", - сказано в сообщении.

Так, 19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков были изъяты служебная документация, компьютерная техника и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч.3 ст.365 и ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).