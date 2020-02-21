В 2020 году Минобороны Украины намерено закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в пятницу.

"В 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха", а также обеспечено их финансирование в полном объеме, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

Как сообщалось, 18 февраля Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принят государственный оборонный заказ на 2020 год, которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, предусмотрены меры на общую сумму 21,25 млрд грн.