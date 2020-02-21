СБУ блокировала деятельность более 30 незаконных онлайн казино

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах.

"В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные веб-ресурсы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.