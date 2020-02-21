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13:46 21.02.2020

За провокаторами в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки – глава Полтавской ОГА

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За провокаторами в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки – глава Полтавской ОГА

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в ходе внеочередной сессии Полтавского облсовета проинформировал депутатский корпус о событиях, которые произошли в Новых Санжарах, а также заявил, что ему известно, что за теми, кто устраивал провокации, стоят в том числе и определенные бизнес и политические группировки.

"Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности. Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области", - цитирует Синегубова в пятницу пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: #эвакуация #коронавирус #полтавская_область #новые_санжары
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