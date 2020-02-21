На выходных в Украине будет тепло, но в воскресенье пройдут дожди

В ближайшие сутки, 22 февраля, в Украине сохранится теплая и спокойная погода, осадки маловероятны, но уже в последующие два дня характер погоды изменится: ожидается усиление ветра, особенно в понедельник, и везде пройдет дождь с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в восточных, ночью и в прикарпатских областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточной части, местами туман. Ветер преимущественно южный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Карпатах - ночью снег, днем без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 1-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 22 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 12,7 градусов выше ноля в 1990 году, а самая низкая - ночью на отметке 25,0 градусов мороза в 1929 году.

В воскресенье, 23 февраля, ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине временами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° тепла; днем 2-7° тепла, в Прикарпатье и Одесской области до 10°.

В Киеве - временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.