События

13:12 21.02.2020

Среди поступивших в брянскую больницу для проверки на коронавирус пассажиров поезда есть россияне, украинцы и белорусы

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В Брянскую городскую больницу N4 поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с высокой температурой, сообщила в пятницу "Интерфаксу" главврач этого медучреждения Светлана Хандожко.

Она отметила, что жителей Брянской области среди поступивших нет. Есть жители других регионов России, а также Украины и Беларуси.

"Все они размещены в отдельно стоящем здании больницы. У них взяты анализы на все вирусные инфекции, а не только на коронавирус",- сказала Хандожко.

Главврач не уточнила, сколько может продлиться карантин. "Мы ждем результатов анализов",- добавила она.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По информации эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Натальи Смиргинс, состоянии гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний. Женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы.

"Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась к России за официальной информацией о состоянии поезда №6 "Киев – Москва", с которого на российской ж/д станции Суземка была снята гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания, сообщила УЗ в пятницу.

"Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения - Москва. Сейчас "Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья МОЗ, Мининфраструктуры и Госпогранслужбой обратилась за официальной информацией к российской стороне", - говорится в сообщении.

Дальнейшие действия по процедуре возврата поезда в Украину определяются.

Теги: #брянск #коронавирус
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