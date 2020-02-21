Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, восемь раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в пятницу.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в семи случаях из восьми боевики использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение, в частности, выпустив 18 мин калибра 120 мм и 33 мины калибра 82 мм. Кроме того, в ходе обстрелов украинских позиций использовались станковые противотанковые, автоматические и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

"Почти на все обстрелы противника украинские защитники оказывали адекватный ответ из дежурных огневых средств, неукоснительно соблюдая минские договоренности", - говорится в сообщении.