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12:33 21.02.2020

Адвокаты обратятся в суд в связи с публикацией СБУ недостоверной информации о расхищении бюджетных средств чиновниками мэрии Днепра

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Адвокаты обратятся в суд в связи с публикацией СБУ недостоверной информации о расхищении бюджетных средств чиновниками мэрии Днепра

Адвокаты обраАдвокаты юридической компании "Барристерс" готовят документы для подачи в суд иска о защите деловой репутации в связи с обнародованием пресс-службой ГУ СБУ в Днепропетровской области информации о расхищении государственных средств чиновниками мэрии Днепра.

"Пресс-служба СБУ в Днепропетровском регионе начала распространять дезинформацию с целью создания иллюзии коррумпированности органов местного самоуправления. Или это систематическое выполнение заказа конкретных кругов, которые хотят дестабилизации ситуации в регионе, или это системная работа СБУ … с целью обогащения", - сказал адвокат Алексей Шевчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В свою очередь адвокат Константин Глоба рассказал, что в настоящее время ни одному должностному лицу мэрии Днепра не объявлено подозрение, также не проводятся никакие следственные действия. По его словам, в одном из департаментов мэрии был проведен обыск, изъяты документы, проанализированы СБУ и возвращены в департамент в полном объеме.

Шевчук уточнил, что адвокаты собирают документы для проведения лингвистической экспертизы, после чего будет подан иск в суд.

Адвокат Юлия Белова пояснила: "Днепровской городской совет, чиновники и депутаты считают, что информация, размещенная 13 января 2020 года на сайте СБУ относительно них, является недостоверной… В настоящее время мы работаем над правовой позицией и будем подавать исковое заявление к СБУ о защите деловой репутации Днепровского горсовета и опровержении недостоверной информации. Ждем экспертных лингвистических заключений, после их получения… будет подан иск в Хозяйственный суд Киева".

Вместе с тем, адвокаты допускают возможность медиации в данном вопросе.

"Если сегодня пресс-служба СБУ региона выйдет с предложением медиации и урегулирования этого конфликта… мы не будем продолжать наступление в части правовой защиты", - сказал Шевчук.

Он также отметил, что адвокаты рассматривают вопрос инициирования дисциплинарных производств относительно должностных лиц СБУ области, которые готовили эту информацию.

Теги: #сбу #днепр #суд
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