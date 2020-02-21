В Киеве на Южном мосту вышел из строя деформационный шов, идет ремонт и частично ограничено движение

Старые деформационные швы Южного моста не выдерживают современного нагрузки и в пятницу утром один из них вышел из строя, в связи с чем на нем начали аварийные работы, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылку на данные КК "Киевавтодор".

"Дорожники работают в направлении левого берега. Работы должны закончить к 16:00. С 21:00 21 февраля в 5:00 24 февраля (в сторону левого берега) будут работать на других деформационных швах. Будут проводить текущие работы по ремонту обойм деформационных швов", - сообщается в пятницу.

Во время работ движение частично ограничат.