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11:48 21.02.2020

Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

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Обстановка в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из КНР людей, спокойная

Обстановка в Новых Санжарах (Полтавская обл.), где одноименный медицинский центр Национальной гвардии Украины принял накануне эвакуированных из г.Ухань (КНР) на 14-дневный карантин украинцев и граждан ряда других государств, по состоянию на утро пятницы спокойная.

"Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сограждан. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев", - сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Украины в Полтавской области.

В ведомстве также подчеркнули, что правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

"Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная", - информируют в МВД.

О том, что по состоянию на утро пятницы ситуация возле санатория НГУ в Новых Санжарах спокойная, передает и телеканал ZIK. В его эфире были продемонстрированы кадры, на которых видно двух нацгвардейцев, охраняющих въезд на территорию учреждения.

За воротами санатория стоят автобусы оперативно-спасательной службы из автоколонны, доставившей эвакуированных в санаторий. Возле ограждающего территорию забора, дежурят представители ряда украинских СМИ.

Никаких массовых акций или выражений протеста со стороны местных жителей или других лиц возле санатория сейчас не наблюдается.

Пресс-служба МВД со ссылкой на полицию Полтавской области также сообщает, что накануне вечером 24 наиболее агрессивных протестующих доставлены в территориальные отделы Нацполиции.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, находясь в кулуарах парламента, отметил, что сейчас решается вопрос следователями о степени ответственности каждого из задержанных.

"У нас вчера были задержаны более 10 лиц. Сейчас они все задокументированы и решается вопрос следователями о степени ответственности каждого. Я гарантирую, что тот, кто бросил камень в голову полицейским или кто кинул камень в автобус, в котором проезжали наши украинцы, то эти лица будут обязательно привлечены к ответственности", - сказал он.

Теги: #эвакуация #коронавирус
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