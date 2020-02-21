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10:17 21.02.2020

Пристайко на встрече с Гутерришем говорил о роли ООН на разных направлениях урегулирования российско-украинского конфликта

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Пристайко на встрече с Гутерришем говорил о роли ООН на разных направлениях урегулирования российско-украинского конфликта

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках рабочего визита в штаб-квартиру ООН 20 февраля.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, Пристайко отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи украинскому гражданскому населению, пострадавшему в результате российской агрессии, а также поддержке усилий правительства Украины в осуществлении реформ и достижении Целей устойчивого развития.

"Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и на других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

Со своей стороны, Гутерриш подтвердил приверженность резолюциям ООН по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ, а также заверил в дальнейшей готовности оказывать практическую помощь украинцам в эти непростые времена.

Теги: #гутерреш #оон #пристайко
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