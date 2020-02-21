События

09:48 21.02.2020

Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше "оптимистов"

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Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше "оптимистов"

Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.

"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019г так считали 57%, в декабре 2019г - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.

Также по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: в сентябре 2019г такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%. Доля тех, считает, что страна способна преодолеть трудности в более отдаленной перспективе, составляла соответственно 40%, 50% и 49%, не способна преодолеть - соответственно 6%, 11% и 15%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #опрос
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