Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса COVID-19 в апреле-мае текущего года, сообщил зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь на пресс-конференции в Пекине. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

В то же время замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат Фавипиравир.

Отмечаются первичные положительные результаты, сказал он.