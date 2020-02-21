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09:45 21.02.2020

Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

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Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса COVID-19 в апреле-мае текущего года, сообщил зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь на пресс-конференции в Пекине. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

В то же время замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат Фавипиравир.

Отмечаются первичные положительные результаты, сказал он.

Теги: #коронавирус #вакцина #китай
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Интерфакс-Украина
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