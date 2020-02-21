События

09:37 21.02.2020

Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

2 мин читать
Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

В Киеве проводятся активные дорожные работы на ул.Богатырской, Борщаговском путепроводе и прочих улицах, чему способствовала теплая погода, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Работы на искусственных сооружениях не останавливались. Благодаря благоприятной погоде мы активизировали ремонт. На путепроводах на улице Богатырской начинаем подготовку к бетонированию монолитного пояса между балками. Также устанавливаем опалубку шкафных стенок. На Борщаговском путепроводе устанавливаем опалубку для тротуара. А через несколько дней продолжим замену балок", - цитирует слова генерального директора УК "Киеваватодор" Александра Густелева сайт Киевской горгосадминистрации.

Он добавил, что на ул.Степана Бандеры начали устройство технического тротуара, на продолжении ул.Довбуша до Броварского проспекта работают на подъездных дорогах. На самой ул.Довбуша ремонт осуществляется в пределах жилой застройки.

"Улицу Довбуша мы полностью перестраиваем. Сейчас идет устройства основания дороги - песчано-щебеночной подушки. Сверху устилаем многослойное асфальтовое покрытие, построим тротуары и обустроим велодорожки. Благодаря строительству новой дороги, ДВРЗ больше не будет тупиковым микрорайоном. При этом движение грузовиков мы отведем от жилой застройки", – отметил Густелев.

Кроме того проводятся средние ремонты, которые идут на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова.

"В этом году мы делаем акцент на проведение средних ремонтов. Это обновление верхнего слоя покрытия и частичная замена и выравнивание бордюров. Благодаря таким работам состояние дорог и тротуаров значительно улучшается. Удается отсрочить проведение капитального ремонта … ежегодно уменьшается количество ямочного ремонта", - добавил Густелев.

Теги: #киев #ремонт #киевавтодор #кгга #дорога #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 20.02.2020
Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

Кличко не исключает продления ветки киевского метро в направлении Броваров

04:38 20.02.2020
Кличко призвал нардепов повременить с рассмотрением законопроекта о столице до получения выводов Совета Европы и Венецианской комиссии

Кличко призвал нардепов повременить с рассмотрением законопроекта о столице до получения выводов Совета Европы и Венецианской комиссии

23:12 19.02.2020
Для Киева приобретут 273 современных автобусов в 2020 году

Для Киева приобретут 273 современных автобусов в 2020 году

20:36 19.02.2020
Украинский политзаключенный Стогний прибыл в Киев - Денисова

Украинский политзаключенный Стогний прибыл в Киев - Денисова

15:24 19.02.2020
18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

18 февраля в Киеве вновь был побит температурный рекорд

11:03 19.02.2020
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными митингами

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными митингами

15:51 17.02.2020
В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

12:59 17.02.2020
Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

Кардиохирурги Александровской больницы впервые имплантировали механическое сердце – КГГА

22:29 16.02.2020
В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

06:17 16.02.2020
Прокуратурой пресечена попытка передачи наркотиков и мобильных устройств в Киевский СИЗО

Прокуратурой пресечена попытка передачи наркотиков и мобильных устройств в Киевский СИЗО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

Девять правоохранителей и один гражданский обратились за медпомощью после столкновений в Новых Санжарах

Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета за эвакуацию 45 украинцев и 28 иностранцев из Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы доверяют военным, пограничникам, спасателям и не доверяют чиновникам, судебной системе

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Пристайко на встрече с Гутерришем говорил о роли ООН на разных направлениях урегулирования российско-украинского конфликта

Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше "оптимистов"

Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Саммит ЕС по бюджету возобновит заседание утром в пятницу, глава Евросовета продолжил консультации ночью

Коронавирус обнаружен у двух пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных Австралией

Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

Зеленский пообещал украинке Зинченко, которая осталась в Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой

Два человека погибло, один пострадал в результате взрыва в Первомайске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА