События

09:23 21.02.2020

Саммит ЕС по бюджету возобновит заседание утром в пятницу, глава Евросовета продолжил консультации ночью

2 мин читать
Саммит ЕС по бюджету возобновит заседание утром в пятницу, глава Евросовета продолжил консультации ночью

Глава Европейского совета Шарль Мишель будет совещаться ночью с главами государств и правительств стран ЕС, собравшимися на саммит в Брюсселе по долгосрочному бюджету союза на 2021-2027 гг., сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в ночь на пятницу.

"Председатель Европейского совета продолжит свои двусторонние контакты в течение ночи. Пленарное заседание Европейского совета возобновится в 10:00 (12:00 мск), что нуждается в подтверждении", - написал представитель Мишеля в своем Twitter.

В четверг вечером Лейтс сообщил, что заседание было приостановлено и Мишель стал проводить двусторонние консультации с европейскими лидерами, начиная с хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, в порядке ротации председательств стран Евросоюза в Совете ЕС.

Разногласия между руководителями государств-членов по долгосрочному бюджету ЕС оказались настолько велики, что прийти к согласию на заседании в четверг не представилось возможным.

Ранее резко отрицательную позицию Европарламента по проекту бюджета ЕС на 2021-2027 гг. заявил европейским лидерам его председатель Давид Сассоли.

В своем компромиссном предложении саммиту, которое он готовил на основе предварительных консультаций с 27 руководителями стран ЕС, Мишель обозначил сумму в 1,094 трлн евро на семь лет, или 1,074% валового национального дохода Евросоюза.

Подобные решения в ЕС требуют единогласия. Однако страны-получатели помощи Евросоюза (государства Восточной и Центральной Европы и юга) выступают против серьезных сокращений соответствующих фондов солидарности. Франция решительно возражает против урезания финансирования сельскохозяйственной политики. Скандинавские страны и Нидерланды считают, что объем союзного бюджета не должен превышать 1% валового национального дохода.

Перед началом встречи глав государств и правительств в Брюсселе в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон допустил вероятность того, что на данном саммите не удастся достичь согласия по долгосрочному бюджету.

"В любом случае, я не хочу, чтобы сегодня мы начали бы этот саммит, заявляя, что это невозможно. Я думаю, это возможно", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

Теги: #саммит_ес #ес #евросоюз #мишель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 20.02.2020
Евродепутаты отвергли проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

Евродепутаты отвергли проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

23:46 19.02.2020
В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы

В Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, посвященный бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы

19:10 18.02.2020
ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

18:03 18.02.2020
В Европе резко снизилось число китайских туристов

В Европе резко снизилось число китайских туристов

16:04 18.02.2020
ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

19:53 17.02.2020
Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

17:40 15.02.2020
Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

17:29 14.02.2020
ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

ЕС снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

17:26 13.02.2020
ЕС и Китай создали экспертную группу для обмена информацией о распространении коронавируса

ЕС и Китай создали экспертную группу для обмена информацией о распространении коронавируса

20:46 12.02.2020
Отношения Украины и Евросоюза должны выйти на качественно новый уровень - еврокомиссар Варгеи

Отношения Украины и Евросоюза должны выйти на качественно новый уровень - еврокомиссар Варгеи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

Девять правоохранителей и один гражданский обратились за медпомощью после столкновений в Новых Санжарах

Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета за эвакуацию 45 украинцев и 28 иностранцев из Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы доверяют военным, пограничникам, спасателям и не доверяют чиновникам, судебной системе

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Пристайко на встрече с Гутерришем говорил о роли ООН на разных направлениях урегулирования российско-украинского конфликта

Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше "оптимистов"

Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

Коронавирус обнаружен у двух пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных Австралией

Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

Зеленский пообещал украинке Зинченко, которая осталась в Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой

Два человека погибло, один пострадал в результате взрыва в Первомайске

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА