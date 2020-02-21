Саммит ЕС по бюджету возобновит заседание утром в пятницу, глава Евросовета продолжил консультации ночью

Глава Европейского совета Шарль Мишель будет совещаться ночью с главами государств и правительств стран ЕС, собравшимися на саммит в Брюсселе по долгосрочному бюджету союза на 2021-2027 гг., сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в ночь на пятницу.

"Председатель Европейского совета продолжит свои двусторонние контакты в течение ночи. Пленарное заседание Европейского совета возобновится в 10:00 (12:00 мск), что нуждается в подтверждении", - написал представитель Мишеля в своем Twitter.

В четверг вечером Лейтс сообщил, что заседание было приостановлено и Мишель стал проводить двусторонние консультации с европейскими лидерами, начиная с хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, в порядке ротации председательств стран Евросоюза в Совете ЕС.

Разногласия между руководителями государств-членов по долгосрочному бюджету ЕС оказались настолько велики, что прийти к согласию на заседании в четверг не представилось возможным.

Ранее резко отрицательную позицию Европарламента по проекту бюджета ЕС на 2021-2027 гг. заявил европейским лидерам его председатель Давид Сассоли.

В своем компромиссном предложении саммиту, которое он готовил на основе предварительных консультаций с 27 руководителями стран ЕС, Мишель обозначил сумму в 1,094 трлн евро на семь лет, или 1,074% валового национального дохода Евросоюза.

Подобные решения в ЕС требуют единогласия. Однако страны-получатели помощи Евросоюза (государства Восточной и Центральной Европы и юга) выступают против серьезных сокращений соответствующих фондов солидарности. Франция решительно возражает против урезания финансирования сельскохозяйственной политики. Скандинавские страны и Нидерланды считают, что объем союзного бюджета не должен превышать 1% валового национального дохода.

Перед началом встречи глав государств и правительств в Брюсселе в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон допустил вероятность того, что на данном саммите не удастся достичь согласия по долгосрочному бюджету.

"В любом случае, я не хочу, чтобы сегодня мы начали бы этот саммит, заявляя, что это невозможно. Я думаю, это возможно", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов.