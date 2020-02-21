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09:20 21.02.2020

Коронавирус обнаружен у двух пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных Австралией

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Коронавирус обнаружен у двух пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных Австралией

Коронавирус подтвержден у двух пассажиров, эвакуированных Австралией с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего не карантине в японской Иокогаме, сообщает CNN.

Брендан Мерфи, главный медицинский сотрудник австралийского правительства, заявил, что 164 человека с круизного лайнера Diamond Princess прибыли в центр Howard Springs для двухнедельного карантина.

По прибытии у шести пассажиров были выявлены незначительные респираторные симптомы, а также повышенная температура. Они были помещены в изолятор и протестированы. Тесты двоих из них показали положительный результат на COVID-19.

Мерфи отметил, что оба пациента чувствуют себя нормально и находятся в специальном изоляторе в карантинном учреждении.

В настоящее время в Австралии зарегистрировано 17 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.

Теги: #коронавирус #австрия #diamond_princess
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