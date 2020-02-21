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08:39 21.02.2020

Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

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Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

Неизвестные в четверг со стрельбой похитили человека во Львове, скрылись с места происшествия двумя автомобилями, были задержаны правоохранителями по горячим следам, начато уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, 20 февраля, в 17:17 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник автомобиля "Шевроле" и в сопровождении внедорожника "БМВ" поехали в неизвестном направлении.

К розыску и задержанию нападавших были задействованы оперативники уголовного розыска, бойцы батальона специального назначения, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовщины и патрульные полицейские.

"Злоумышленников, которые убегали в "БМВ", патрульные полицейские задержали на улице Симоненко, а "Шевроле" - на Навроцкого. Из багажника легковушки правоохранители освободили похищенного", – сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных.

По факту следователи открыто уголовное производство по предварительной квалификации - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Теги: #львов #злоумышленники #задержание
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