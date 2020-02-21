События

08:10 21.02.2020

Зеленский пообещал украинке Зинченко, которая осталась в Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой

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Зеленский пообещал украинке Зинченко, которая осталась в Ухани из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухани (Китай) из-за невозможности вылететь в Украину вместе со своей собакой, найти способ эвакуировать ее домой.

Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram в пятницу утром.

"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", – сказал президент.

Теги: #зеленский #украина #китай #украинка
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