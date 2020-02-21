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07:49 21.02.2020

Разведка США предупредила о попытках России помочь Трампу победить на выборах-2020

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Разведка США предупредила о попытках России помочь Трампу победить на выборах-2020

Представители американской разведки предупредили законодателей США, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года в попытке переизбрать президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, на прошлой неделе высокопоставленный сотрудник службы безопасности на выборах Шелби Пирсон провел брифинг для законодателей, предупредив их, что разведывательное сообщество считает, что Россия уже предпринимает шаги по вмешательству в выборы 2020 года с целью помочь президенту Трампу выиграть.

Как отмечает издание, после этого президент США отчитал уходящего с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться.

Трамп был обеспокоен тем, что присутствующие на брифинге демократы будут использовать эту информацию против него, добавили источники издания.

Между тем, на сообщения СМИ о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы 2020 года отреагировали кандидаты в президенты США от Демократической партии - сенатор Элизабет Уоррен и бывший вице-президент США Джо Байден.

"Что вызывает глубокую тревогу, так это то, что мы сейчас живем в Америке, где одна политическая партия, похоже, думает, что политическое вмешательство помогает им на выборах. И это делает проблему огромной", - заявила Уоррен в четверг на встрече со зрителями в эфире CNN.

В свою очередь, Байден сообщил, что "совсем не удивился", услышав, что Россия готова помочь президенту Трампу переизбраться в ноябре.

"Ничуть не удивлен. Послушайте, я тесно взаимодействовал с разведывательным сообществом, когда был вице-президентом. Тогда мы это (о вмешательстве - ИФ) знали. Они (россияне - ИФ) были вовлечены в это дело. Они продолжают быть вовлеченными. Я гарантирую вам, что они замешаны", - отметил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что 13 февраля высокопоставленный сотрудник службы безопасности на выборах Шелби Пирсон провела брифинг для законодателей, предупредив их, что разведывательное сообщество считает, что Россия уже предпринимает шаги по вмешательству в выборы 2020 года с целью помочь президенту Дональду Трампу выиграть.

Как отмечает издание, после этого президент США отчитал уходящего с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться.

А в среду, Трамп заявил, что назначает Ричарда Гренелла - нынешнего посла США в Германии исполняющим обязанности директора Нацразведки США.

Теги: #сша #разведка #россия #выборы
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