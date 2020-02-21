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05:32 21.02.2020

Представители Нацгвардии Украины и Национальной Республиканской гвардии Португалии обсудили области возможного сотрудничества

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Представители Нацгвардии Украины и Национальной Республиканской гвардии Португалии обсудили области возможного сотрудничества

В четверг, 20 февраля, в Главном командовании Нацгвардии Украины (НГУ) генерал-лейтенант Николай Балан встретился с Генеральным командующим Национальной Республиканской гвардии Португалии, стороны обсудили области возможного сотрудничества, сообщила пресс-служба НГУ.

"Стороны обсудили области возможного сотрудничества. Командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан подчеркнул, что для НГУ это будет полезный обмен опытом с португальскими коллегами", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

С реалиями службы гвардейцев в Португалии представители НГУ ознакомились на базе подразделения вмешательства. Делегации продемонстрировали все направления деятельности, форму одежды, экипировки всех типов, образцы техники португальской гвардии.

НГУ стала полноправным членом Международной Ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP) с 2017 года. Членство НГУ в Ассоциации FIEP способствует сотрудничеству с аналогичными формированиями стран-членов и дальнейшему эффективному реформированию ведомства.

 

Теги: #партнерство #нгу #португалия
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