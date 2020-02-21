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02:28 21.02.2020

В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

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В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

Полиция начала уголовное производство по факту отравления трех детей (4, 7 и 15 лет), которые в среду вечером были госпитализированы в больницу с симптомами отравления.

"Следователями открыто уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Состояние здоровья детей медики оценивают как удовлетворительное. Для выяснения причин отравления назначены экспертизы.

Теги: #дети #отравление #харьков
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Интерфакс-Украина
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