В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

Полиция начала уголовное производство по факту отравления трех детей (4, 7 и 15 лет), которые в среду вечером были госпитализированы в больницу с симптомами отравления.

"Следователями открыто уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Состояние здоровья детей медики оценивают как удовлетворительное. Для выяснения причин отравления назначены экспертизы.