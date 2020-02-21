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01:44 21.02.2020

Нардепу, подозреваемому в завладении госсредствами в сумме свыше 93 млн грн, продлены обязательства до 5 апреля – ВАКС

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Нардепу, подозреваемому в завладении госсредствами в сумме свыше 93 млн грн, продлены обязательства до 5 апреля – ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого продолжил процессуальные обязательства, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации суда, депутат обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение паспорт для выезда за границу до 5 апреля 2020 года.

В ВАКС напомнили, по версии следствия, указанный нардеп лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольные ему предприятия. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

31 октября 2019 Верховная Рада Украины поддержала представление Холодницкого, согласованного Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении указанного нардепа.

2 ноября 2019 АКС избрал народному избраннику меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

7 ноября 2019, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн грн залога.

Теги: #нардеп #продление #обязательства #махинации
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