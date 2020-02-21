События

00:55 21.02.2020

В Харьковской области пресечена деятельность группы, занимавшейся производством и продажей контрафактного алкоголя

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В Харьковской области пресечена деятельность группы, занимавшейся производством и продажей контрафактного алкоголя

Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с оперативными работниками управления стратегических расследований под процессуальным руководством облпрокуратуры пресекли деятельность группы, занимавшейся производством и реализацией контрафактного алкоголя на территории региона.

"В настоящее время установлены три участника группы, организовавших незаконное изготовление поддельных водочных изделий в больших объемах под брендами известных марок с целью его дальнейшего сбыта населению. Во время обысков у фигурантов изъято более 8 тыс. бутылок спиртного и денежные средства в сумме почти 300 тыс. грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следственные  оперативные действия проводились в рамках досудебного расследования, открытого по ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины.

После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении членов группы к уголовной ответственности.

Теги: #алкоголь #контрафакт #харьковская
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