Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы – Яровой

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары (Полтавская обл.), сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – цитирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Фейсбук заявление Ярового.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах из-за привезенных в санаторий Нацгвардии эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, открыто два уголовных производства.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.