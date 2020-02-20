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22:23 20.02.2020

Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

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Скалецкая: Проведу следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с привезенными в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавская обл.) эвакуированными из Ухани (Китай) украинцами и иностранцами.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", – написала министр на своей странице в Фейсбук в Четверг вечером.

Скалецкая отметила, что подготовка к эвакуации готовилась тщательно и были подготовлены безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас", – написала она.

Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать "усмирению ситуации и примирению". "Это необходимо нам всем. Также хочу попутно поблагодарить тех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции", – написала она.

Кроме того, Скалецкая обратилась к своей дочери, которой в пятницу, 21 февраля, исполнится 10 лет.

"Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день вне дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!", – написала министр Здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области

Проезду автоколонны предшествовало столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания,

Эвакуированные и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. На месте обсервации будет усиленная охрана, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.

В правительстве Украины отмечают, что отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Кроме того, Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами для возможной госпитализации. Персонал подготовлен. В медучреждениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной скорой помощи.

Теги: #скалецкая #коронавирус #новые_санжары
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