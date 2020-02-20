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18:59 20.02.2020

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

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Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

 Правоохранители проводят обыски по факту хищения средств, выделенных государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" на строительство причала Николаевского порта, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офис генерального прокурора совместно с подразделениями ГБР и СБУ проводятся обыски в рамках уголовного производства по факту хищения государственных средств, выделенных государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" на строительство причала Николаевского порта", - сказано в сообщении.

Так, по версии следствия, должностные лица указанного государственного предприятия подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных госсредств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности.

Действия указанных лиц, вероятно, привели к срыву реализации государственного инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн грн.

Отмечается, что на данный момент руководство ГП "Администрация морских портов Украины" приняло решение о расторжении указанного договора с целью недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах. Следственные действия продолжаются.

В базе судебных решений содержится материалы хозяйственного спора между АМПУ и ООО "Гидробуд Украина", которое в ноябре 2017 года было признано победителем конкурса на строительство причала №8 в Николаевском порту с предложением 316,596 млн грн при начальной стоимости в 317,03 млн грн. Компания оспаривает решение АМПУ от 12 декабря прошлого года о разрыве заключенного в конце декабря 2017 года договора.

Из уголовных дел в базе содержится информация о подозрении правоохранителей к служебным лицам "Гидробуд Украина" в части присвоения ими средств АМПУ при выполнении работ по реконструкции причала №1 Ильичевского филиала АМПУ.

Теги: #николаевский_порт #прокуратура #обыски
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