Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что безотлагательно вылетает в Новые Санжары Полтавской области, где будет работать оперативный штаб правительства и куда доставляют эвакуированных граждан из Китая, против чего протестуют местные жители.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства работать в Новых Санжарах", - написал Гончарук в своем Телеграм-канале в четверг вечером.

В свою очередь министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Фейсбуке добавила, что также отправляется в Новые Санжары вместе с премьером.

"Вместе с Алексеем Гончаруком вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области". По данным МВД, там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

На место выехали глава Полтавской обладминистрации, правоохранители, нардепы, в том числе Касай, который избирался в Раду по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары.

В Кабмине сообщили, что персонал медцентра, куда прибудут эвакуированные из Уханя, вывезли из объекта. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Сами эвакуированные и новый временный персонал мед центра снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. На месте обсервации будет усилена охрана, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.