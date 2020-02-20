Каждая пятая женщина в Украине сталкивается с той или иной формой насилия - Соколовская

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что каждая пятая женщина в Украине сталкивается с той или иной формой насилия.

"Глава министерства привела статистические данные: каждая 5 женщина в Украине сталкивалась с той или иной формой насилия, страдают от этого и мужчины. Впрочем, 90% пострадавших от насилия - именно женщины", - приводит слова Соколовской пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в течение 2019 года зафиксировано свыше 130 тыс. обращений граждан по поводу домашнего насилия, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них 88% - от женщин, 10% - от мужчин. От детей поступило 1 055 обращений.