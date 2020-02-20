В Одессе мужчина устроил стрельбу на остановке, пострадал один человек - полиция

Правоохранители проводят расследование по факту стрельбы в Приморском районе Одессы, в результате которой мужчина получил травму глаза, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него два пистолета (похожие на пневматические), а также нож.

"Откуда у мужчины оружие, сейчас устанавливают следователи", - добавили в полиции.. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.