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18:13 20.02.2020

В Одессе мужчина устроил стрельбу на остановке, пострадал один человек - полиция

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Правоохранители проводят расследование по факту стрельбы в Приморском районе Одессы, в результате которой мужчина получил травму глаза, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него два пистолета (похожие на пневматические), а также нож.

"Откуда у мужчины оружие, сейчас устанавливают следователи", - добавили в полиции.. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теги: #стрельба #полиция #одесса
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Интерфакс-Украина
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