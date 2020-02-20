СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине вируса COVID-19
Сотрудники Службы безопасности Украины принимают неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени Министерства здравоохранения Украины писем с недостоверной информацией о выявлении в Украине вируса COVID-19.
"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что сейчас специалисты СБУ исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.