Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

Президент Украины Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года в центре Киева встретился с родственниками Героев Небесной Сотни и заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

"Я как президент и власть - мы делаем всё, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И, несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью будем вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", - подчеркнул Зеленский на встрече в четверг, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что для него лично это – одно из приоритетных дел.

"Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - отметил он.

Отвечая на вопрос отца одного из героев Владислава Зубенко, Зеленский сказал: "Для меня Герои Небесной Сотни – это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои".

Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие виновных в преступлениях уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, в отношении которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - рассказал он.

Рябошапка утверждает, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

"Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян", - заверил он.

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова напомнила, что согласно закону в январе прокуроры, которые занимались делами Майдана, были переведены из Офиса генерального прокурора в Государственное бюро расследований. После этого указанное подразделение было преобразовано в Управление по делам Майдана. По ее словам, вскоре будет объявлен конкурс, на котором выберут руководителя этого управления.

"Конкурс будет открытым, и семьи Героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса", - отметила она.

Также Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе ГБР и обсудить вопросы, которые волнуют родственников Героев Небесной Сотни.