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16:54 20.02.2020

В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

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 Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе сообщает об обстреле боевиками 18 февраля г.Попасная с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122-мм повреждено более 10 могил на городском кладбище", - сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение боевиков к общепринятым нормам морали.

Так, украинская сторона СЦКК осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.

Теги: #оос #попасная #обстрелы #сцкк
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Интерфакс-Украина
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