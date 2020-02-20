В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе сообщает об обстреле боевиками 18 февраля г.Попасная с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122-мм повреждено более 10 могил на городском кладбище", - сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение боевиков к общепринятым нормам морали.

Так, украинская сторона СЦКК осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.