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16:52 20.02.2020

В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах, куда доставляют эвакуированных из Китая

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В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах, куда доставляют эвакуированных из Китая

Правоохранители будут реагировать на возможные правонарушения согласно закону, заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской области, куда доставляют эвакуированных граждан из Китая.

"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона", - сказал Шевченко в четверг днем, сообщает пресс-служба МВД.

Он также отметил, что в случае совершения противоправных действий, они сразу же будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с законом.

"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавил Шевченко.

Теги: #эвакуация #коронавирус #новые_санжары #мвд
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