Возвращение тела погибшего 18 февраля украинского бойца стало результатом диалога сторон в рабочей группе ТКГ – Кузнецов

Возвращение тела погибшего 18 февраля во время боевого столкновения в Луганской области военнослужащего Максима Хитайлова стало результатом активного диалога в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, отмечает представитель Украины в этой группе Геннадий Кузнецов.

"Сегодня на линии разграничения в пределах Луганской области состоялась передача тела погибшего в результате боевого столкновения 18.02.2020 года защитника Отечества, солдата Хитайлова Максима Евгеньевича 1997 года рождения, а также останков, возможно, военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб во время боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году", - сообщил он в четверг агентству "Интерфакс-Украина".

Кузнецов указал, что возвращение тела и останков является результатом активного диалога сторон в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ и возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Надеемся, что проведение соответствующих экспертных процедур позволит получить пусть и очень тяжелую, но истину в отношении лица, которого разыскивают родные", - отметил он.

Погибший 18 февраля во время боевого столкновения Максим Хитайлов служил солдатом-гранатометчиком 72-1 Отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Вооруженных сил Украины. До службы он жил и рос в селе Полтавской области. Хитайлов был принят на военную службу по контракту в апреле 2019 года на должность гранатометчика.

Как сообщалось, во вторник утром, 18 февраля, в результате боестолкновения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская обл.) погиб один и были ранены четверо украинских военнослужащих.