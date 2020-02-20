События

16:17 20.02.2020

В Берлине вынесен приговор похитителям 100-килограммовой золотой монеты

2 мин читать

 Преступники, укравшие из музея Боде в Берлине золотую монету диаметром с автомобильное колесо и весом в 100 килограммов, через три года после кражи получили тюремные сроки, сообщает в четверг издание Morgenpost со ссылкой на приговор берлинского земельного суда.

Монету под названием "Большой кленовый лист" украли в 2017 году. Обвиняемых было четверо, одного из них освободили. Двое мужчин получили 4,5 года тюрьмы, еще один обвиняемый - сотрудник музея - проведет в тюрьме 3 года и 3 месяца.

Прокуратура назвала преступление "самым громким после Второй мировой войны". Сообщается, что участники преступления являются членами крупного арабского клана из берлинского района Нойкельн.

27 марта 2017 года преступники вытащили монету из музея через окно, к которому удалось подобраться через пути электрички S-Bahn. На тележке они привезли ее в близлежащий парк с французским названием Монбижу ("моя драгоценность", "моя прелесть") и там на веревке затащили монету в автомобиль. Сообщается, что преступление стало возможным только благодаря наводкам бывшего музейного охранника - школьного приятеля одного из воров.

Помимо тюремных сроков суд наложил на воров денежное взыскание в 3,3 миллиона евро, что, по мнению суда, соответствует стоимости материала монеты. Реальная стоимость экспоната была выше. Кроме этого, Фонду прусского культурного наследия должна быть выплачена компенсация в 6 тысяч евро. Бывший охранник должен будет выплатить 100 тысяч евро, что соответствует объему его "доли" в краже.

Саму монету не нашли, предположительно, ее распилили на куски, которые были проданы.

По информации следствия, диаметр монеты составлял 53 сантиметра, толщина - три сантиметра, на аверсе был изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Монета была изготовлена в Канаде в пяти экземплярах. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.

Теги: #преступники #германия #кража
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 20.02.2020
Правый радикал-одиночка устроил массовое убийство в Германии

Правый радикал-одиночка устроил массовое убийство в Германии

10:54 20.02.2020
Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау тела предполагаемого убийцы и его матери - СМИ

Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау тела предполагаемого убийцы и его матери - СМИ

02:51 20.02.2020
Убийца восьмеры человек в Германии действовал в одиночку - СМИ

Убийца восьмеры человек в Германии действовал в одиночку - СМИ

02:15 20.02.2020
До восьми человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау

До восьми человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау

15:41 19.02.2020
Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

18:37 17.02.2020
В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

14:42 16.02.2020
Страны-нарушители эмбарго на поставку оружия в Ливию не останутся безнаказанными - глава МИД ФРГ

Страны-нарушители эмбарго на поставку оружия в Ливию не останутся безнаказанными - глава МИД ФРГ

20:27 14.02.2020
Зеленский прибыл с визитом в Германию

Зеленский прибыл с визитом в Германию

19:57 14.02.2020
Мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине - глава МИД Германии

Мы продолжим разговор в "нормандском формате" во время встречи в Берлине - глава МИД Германии

19:15 14.02.2020
Представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита - глава МИД ФРГ

Представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене подготовить базу для нового саммита - глава МИД ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Печерский райсуд оставил Антоненко под арестом

В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах, куда доставляют эвакуированных из Китая

Депутаты Новосанжарского поссовета против размещения эвакуированных из Китая в местном медцентре, утверждают, что он не приспособлен для карантина - заявление

В случае подозрения на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных из Уханя людей продлится еще на 14 дней – Кабмин Украины

МИД Украины в годовщину оккупации Крыма призывает международную общественность продолжить давление на Россию

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

Печерский райсуд оставил Антоненко под арестом

В результате атаки 18 февраля боевики обстреляли городское кладбище на окраине Попасной - украинская сторона СЦКК

В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах, куда доставляют эвакуированных из Китая

Возвращение тела погибшего 18 февраля украинского бойца стало результатом диалога сторон в рабочей группе ТКГ – Кузнецов

Депутаты Новосанжарского поссовета против размещения эвакуированных из Китая в местном медцентре, утверждают, что он не приспособлен для карантина - заявление

У трех украинцев, не допущенных для эвакуации из Уханя, сейчас нет температуры – посольство Украины

Нетаньяху заявил о снятии ограничений на строительство жилья для евреев в Восточном Иерусалиме

В случае подозрения на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных из Уханя людей продлится еще на 14 дней – Кабмин Украины

Подозрение на повышенную температуру было у эвакуированной из Ухани гражданки Аргентины, оно не подтвердилось – власти Харькова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА