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15:51 20.02.2020

Депутаты Новосанжарского поссовета против размещения эвакуированных из Китая в местном медцентре, утверждают, что он не приспособлен для карантина - заявление

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Депутаты Новосанжарского поссовета против размещения эвакуированных из Китая в местном медцентре, утверждают, что он не приспособлен для карантина - заявление

Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины не приспособлен для карантинного содержания эвакуированных из г.Ухань (КНР) граждан Украины и других стран, утверждают депутаты Новосанжарского поселкового совета Полтавской области, в связи с чем выступают против размещения эвакуированных на территории поселка.

"Учитывая мнение общины поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически Против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция", - говорится в обращении депутатов.

Обращение было принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поссовета, опубликовано на его официальном сайте в четверг и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю.

Депутаты также отмечают, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем с.Зачепиловка.

"Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #эвакуация #коронавирус #полтавская_область #депутаты
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